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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории — президент Эстонии

Керсті Кальюлайд

Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет оккупированные территории. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила:

— Абсолютно! Нужно решение конфликта. Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно, — отметила президент.

Кроме того, Керсти Кальюлайд добавила, что Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО и предоставление ей Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но пока непонятно, когда это станет возможным.

В то же время спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай накануне заявил, что конкретного перечня реформ, после внедрения которых Украина получит ПДЧ для вступления в Альянс, нет.

По его словам, даже выполнения перечня необходимых условий недостаточно для вступления в НАТО. Поскольку Альянс должен быть готовым к расширению. Поэтому желания одной Украины мало.

Со своей стороны глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: Украина делает достаточно для того, чтобы заслужить право сделать следующий шаг на пути к интеграции в НАТО.

Поэтому наша страна хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом Альянса.

Источник: Европейская правда

Фото: УНИАН

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