Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території – президент Естонії

Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне окуповані території. Таку думку висловила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

На питання про те, чи є відновлення контролю над всією територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла:

– Абсолютно! Потрібне вирішення конфлікту. Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно, – зазначила президент.

Крім того, Керсті Кальюлайд додала, що Естонія підтримує зближення України з НАТО та надання їй Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Але поки незрозуміло, коли це стане можливим.

Водночас спецпредставник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай напередодні заявив, що конкретного переліку реформ, після впровадження яких Україна отримає ПДЧ для вступу в Альянс, немає.

За його словами, навіть виконання переліку необхідних умов недостатньо для вступу до НАТО. Оскільки Альянс повинен бути готовим до розширення. Тому бажання однієї України замало.

Зі свого боку очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив: Україна робить достатньо для того, щоб заслужити право зробити наступний крок на шляху до інтеграції в НАТО.

Тому наша країна хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом Альянсу.

Джерело: Європейська правда