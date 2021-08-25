Исполнять обязанности мэра Кривого Рога временно будет Юрий Вилкул. 25 августа путем тайного голосования местных депутатов он был избран секретарем горсовета.

В соответствии с законодательством, и.о. городского головы становится именно секретарь горсовета.

Участие в голосовании приняли 33 человека. За кандидатуру Юрия Вилкула проголосовали 32 депутата. Теперь он должен подать ходатайство в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов в городе.

Юрий Вилкул был мэром Кривого Рога дважды — в течение 2010-2020 годов. На местных выборах 2020 года во втором туре он баллотировался в мэры Кривого Рога. Но снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, поддержав Константина Павлова.

Смерть мэра Кривого Рога

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома.

По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Сейчас полиция отрабатывает сразу несколько версий гибели мэра Кривого Рога. Наиболее вероятной является доведение до самоубийства. Также среди версий гибели Павлова — убийство и неосторожное обращение с оружием.

Более о смерти Константина Павлова читайте в нашем материале.

Источник: Криворожский городской совет