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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Юрия Вилкула выбрали исполняющим обязанности мэра Кривого Рога

юрій вілкул

Исполнять обязанности мэра Кривого Рога временно будет Юрий Вилкул. 25 августа путем тайного голосования местных депутатов он был избран секретарем горсовета.

В соответствии с законодательством, и.о. городского головы становится именно секретарь горсовета.

Участие в голосовании приняли 33 человека. За кандидатуру Юрия Вилкула проголосовали 32 депутата. Теперь он должен подать ходатайство в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов в городе.

Юрий Вилкул был мэром Кривого Рога дважды — в течение 2010-2020 годов. На местных выборах 2020 года во втором туре он баллотировался в мэры Кривого Рога. Но снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, поддержав Константина Павлова.

Смерть мэра Кривого Рога

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома.

По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Сейчас полиция отрабатывает сразу несколько версий гибели мэра Кривого Рога. Наиболее вероятной является доведение до самоубийства. Также среди версий гибели Павлова — убийство и неосторожное обращение с оружием.

Более о смерти Константина Павлова читайте в нашем материале.

Источник: Криворожский городской совет

Фото: УНИАН

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