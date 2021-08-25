Виконувати обов’язки міського голови Кривого Рогу тимчасово буде Юрій Вілкул. 25 серпня шляхом таємного голосування місцевих депутатів його обрали секретарем міськради.

Відповідно до законодавства, в.о. міського голови стає секретар міськради.

Участь у голосуванні взяли 33 людини. За кандидатуру Юрія Вілкула проголосували 32 депутати. Тепер він повинен подати клопотання до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів у місті.

Юрій Вілкул був мером Кривого Рогу двічі – впродовж 2010-2020 років. На місцевих виборах 2020 року у другому турі він балотувався у мери Кривого Рогу. Але зняв свою кандидатуру через стан здоров’я, підтримавши Костянтина Павлова.

Смерть мера Кривого Рогу

15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку.

За фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу. Найбільш ймовірною є доведення до самогубства. Також серед версій загибелі Павлова – вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Більше про смерть Костянтина Павлова читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Криворізька міська рада