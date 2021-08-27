Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Накануне боевики организовали в стране теракты, в результате которых погибли более 100 человек.

В то же время он придерживается решения вывести войска США до 31 августа.

Байден ответил на вопрос, лежит ли на нем ответственность за смерть 12 американских военнослужащих вследствие взрывов около аэропорта Кабула.

— Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время, — заявил Байден, выступая 26 августа в Белом доме.

Он также пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят. По его словам, США уже вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.

Теракты в Афганистане

26 августа мир всколыхнула новость о том, что вблизи аэропорта Кабула, где проходит операция по эвакуации желающих покинуть Афганистан, произошли взрывы.

Согласно предварительным данным, количество погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100 человек. Среди жертв есть военные США.

По данным СМИ, этот теракт стал самым смертоносным днем ​​для военных Штатов в Афганистане с 2011 года.