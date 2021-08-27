Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Анастасія Рогожінська |

Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту у Кабулі, серед них 13 військових США

Кабул, Афганістан

26 серпня світ сколихнула новина про те, що поблизу аеропорту Кабула, де проходить операція з евакуації охочих залишити Афганістан, сталися вибухи.

За попередніми даними, кількість загиблих унаслідок вибухів у Кабулі перевищила 100 осіб. Серед жертв є військові США.

За даними Wall Street Journal, що посилається на чиновника афганського МОЗ, внаслідок теракту у Кабулі загинули щонайменше 90 громадян Афганістану. Ще 150 осіб дістали поранення.

Водночас за даними Пентагону, жертвами масових вибухів стали 13 американських військовослужбовців.

У виданні зазначають, що цей теракт став найсмертоноснішим днем для військових Штатів у Афганістані з 2011 року.

Вибух біля аеропорту Кабула

У четвер прогриміло кілька вибухів біля аеропорту Кабула в Афганістані. Один із них, за даними Sky News, стався біля готелю Baron, де зупинялися британські солдати та журналісти.

Згодом у Кабулі прогриміли ще кілька вибухів.

Тим часом терористичне угрупування Ісламська держава (ІД) взяло відповідальність за організацію терактів в аеропорту. Причетність ІД до терактів також підтвердили у Пентагоні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт в Кабулі, закликав прискорити евакуацію та висловив співчуття родинам загиблих.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка