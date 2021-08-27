Президент США Джо Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за останні події в Афганістані. Напередодні бойовики організували в країні теракти, внаслідок яких загинули понад 100 осіб.

Водночас він дотримується рішення вивести війська США до 31 серпня.

Байден відповів на запитання, чи лежить на ньому відповідальність за смерть 12 американських військовослужбовців від вибухів біля аеропорту Кабула.

– Я повною мірою несу відповідальність за все, що сталося останнім часом, – заявив Байден під час виступу 26 серпня в Білому домі.

Він також пообіцяв направити в Афганістан додаткові сили, якщо військові про це попросять. За його словами, США вже вивезли понад 100 тис. осіб з Афганістану з 15 серпня.

Теракти в Афганістані

26 серпня світ сколихнула новина про те, що поблизу аеропорту Кабула, де проходить операція з евакуації охочих покинути Афганістан, сталися вибухи.

Згідно з попередніми даними, кількість загиблих в результаті вибухів в Кабулі перевищила 100 осіб. Серед жертв є військові США.

За даними ЗМІ, цей теракт став найсмертоноснішим днем для військових Штатів в Афганістані з 2011 року.