Президент України Володимир Зеленський розпочне візит до Сполучених Штатів 31 серпня.

Під час поїздки до наших американських друзів очікується підписання трьох документів для розвитку двосторонніх відносин, а також зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом.

Вона особливо важлива для нашої держави, оскільки на ній обговорюватимуть безпекові питання.

Факти ICTV розповідають, чого очікувати від візиту Зеленського до Сполучених Штатів та переговорів із його американським колегою Байденом.

Зустріч заради зустрічі

29 серпня стало відомо, що переговори Зеленського із Байденом знову довелося ненадовго перенести – на 1 вересня. Це й недивно, адже увага Сполучених Штатів зосереджена на Афганістані, особливо після загибелі 13 військових.

Якби зустріч відбувалася 31 серпня, як і було заплановано, вона б перетиналася із завершенням виведення американських військових з Афганістану. Через це увага Байдена була б прикута саме до цієї події, а зустріч із українським президентом стала б другорядною і носила декларативний характер.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що навіть попри такі обставини, у нас є що запропонувати США.

– Мені здається, візит буде ритуально-протокольним. Україна отримає підтвердження заяв і позицій США щодо окупованого Криму, ситуації на Донбасі та багатьох інших речей, які важливі як для нашої країни, так і для США. Я б не очікував глобального прориву. Але якщо Україна приїде з конкретними пропозиціями, у нас будуть плани, які можуть зацікавити США, ситуація може розвиватися зовсім інакше. Наприклад, якщо запропонувати допомогу в Афганістані, – каже він.

На зустрічі порушать три питання: безпекове (зокрема у контексті агресії РФ проти України), енергетичної безпеки та реформ в Україні.

Всі ці питання надзвичайно важливі для нашої країни, однак потрібно бути реалістично налаштованими. Ми не можемо очікувати, що Сполучені Штати приєднаються до переговорів із врегулювання конфлікту на сході України або відкриють “новий фронт” проти Північного потоку-2.

– Йому (Зеленському. – Ред.) не слід очікувати жодних обіцянок США стосовно України та НАТО, як і змін у позиції Байдена щодо Північного потоку-2. Зеленський має прояснити, що він – проти такого рішення, і хотів би побачити зміни. Але зробити це без протистояння та конфронтації із президентом Байденом, – наголошує екс-посол США в Україні Джон Хербст.

Звісно, неможливо бути впевненими, що зустріч українського та американського президентів знову не перенесуть. Будь-які заяви або дії Талібану можуть змусити США реагувати негайно.

Та навіть у такому випадку не варто надто сильно засмучуватися. По-перше, Зеленський може спробувати знайти інші політичні контакти замість Байдена, по-друге – домовитися про зустріч під час генасамблеї ООН.

– Може бути, її (зустріч. – Ред.) приурочать до дат, пов’язаних із генасамблеєю ООН, поїздки на неї Зеленського. Можливо, Офісу президента це було б вигідніше. У адміністрації Байдена голова буде зайнята Афганістаном, і питання України ніяк не зможе перебити його, – вважає політолог Олексій Якубін.

Гра на результат

Ціль візиту Зеленського до США – поглиблення двосторонніх відносин України та Сполучених Штатів. Нині питання у тому, як це виражатиметься.

Президент України має розуміти, що зустріч із американським колегою або ж із членами його адміністрації не має обмежуватися декларативним обміном думок. Потрібно пропонувати конкретні кроки щодо кожного блоку питань.

– Просто обмінятися заявами – заради такого члени адміністрації Байдена не готові зустрічатися. Можливо, з боку Києва варто розуміти, що у американців змінилася повістка, і думати, як Україна може вбудуватися у цю повістку. Або, навпаки, якщо ми у неї не вбудовуємося, давайте обговорювати конкретні проекти, наприклад, щодо збільшення інвестицій США в Україну, – розмірковує Якубін.

Те саме можна сказати й про стратегію Байдена. Для Зеленського питання реформ в Україні має бути особливо болючим, адже ані наші західні партнери, ані українці не задоволені темпами їхньої реалізації.

Та президент США не повинен вкотре заявити про необхідність пришвидшення реформ. Якщо він не презентує певної дорожньої карти, розраховувати на кардинальні зрушення у цьому питанні не варто.

– Якщо США скажуть, що ми погано займаємося реформами, треба краще, то це одна історія. Якщо буде конкретика, пов’язана з допомогою або зауваженнями до України щодо реформ – це буде інша історія. Я схиляюся до того, що Сполучені Штати вкотре вкажуть нам на основні прорахунки і провали, – каже Рейтерович.

Три угоди

Одним із завдань Зеленського під час візиту до США є підписання низки документів щодо двосторонніх відносин. Вони стосуватимуться співробітництва в оборонній сфері, проектах у галузі досліджень та випробувань, а також у космічній сфері.

На думку Рейтеровича, усі ці договори будуть важливим кроком у відносинах України та США, якщо їх якісно скласти.

Дипломати запевняють нас, що відмінно підготувалися до зустрічі, але чи підтвердяться їхні слова, ми дізнаємося лише після завершення візиту українського президента.

– Якщо всі їх підпишуть у форматі, запропонованому Україною, це буде певний прорив. Вони важливі для нас як із точки зору посилення суб’єктності, про що любить говорити Зеленський, так і з огляду на реалізацію проектів та програм, в яких США можуть брати участь. Усе залежить від того, як ці угоди були підготовлені і прораховані, – пояснює політолог.

Водночас Якубін упевнений, що угода щодо космічного співробітництва може стати приємним доповненням візиту Зеленського у США.

Наші технології й досі є затребуваними, тому якщо у наших американських партнерів буде бажання отримати їх, це може дати непоганий поштовх для розвитку космічної галузі нашої країни.

Втім, залишається питання: чи справді ми повинні так вже радіти угодам, які майже готові навіть без участі президентів України та Сполучених Штатів?

– Чи потрібна зустріч двох президентів, щоб парафувати ці договори, які готові на 99%? Коли ми говоримо про них, то це, найімовірніше, рутинна робота. І у Зеленського розуміють, що не буде великого вихлопу від них, – висловлює думку Якубін.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів може стати переламним моментом у двосторонніх відносинах, якщо була проведена робота над помилками.

У разі успішної поїздки США можуть стати найважливішим союзником України на найближчі роки, та допомагати із викликами як на міжнародній арені, так і всередині нашої країни.

Немає сумніву у тому, що Зеленський з Байденом знайдуть спільну мову. Однак, як показує практика, теплих відносин лідерів двох країн недостатньо для того, щоб вирішувати нагальні питання.