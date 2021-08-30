Долгожданная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Белом доме состоится уже 1 сентября. Встречу переносили дважды на один день — сначала главы государств должны были встретиться 30 августа, но из-за надвигающегося на США урагана и ситуации в Афганистане визит Зеленского перенесли.

В Офисе президента уже обнародовали главные темы встречи. Речь пойдет о помощи Киеву в противодействии российской агрессии, обострении ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также о деоккупации Крыма.

Среди других важных тем — план по укреплению энергетической безопасности Украины. Он касается российского газопровода Северный поток-2.

Что пишут западные СМИ о встрече Зеленского и Байдена — читайте в материале.

Отличная возможность укрепить отношения ( The New York Times )

Впервые за последние четыре года в Белый дом приезжает украинский президент.

На встрече у Зеленского будет отличная возможностью укрепить отношения между двумя странами. Но это также последний шанс остановить Северный поток-2. Если он сможет убедить Байдена, это была бы крупная победа для всей Европы, которая защитит ее от катастрофической зависимости от российского газа.

Но если Зеленский потерпит неудачу, единственным победителем станет Россия. И никакая сумма компенсации не может обратить это вспять.

Позиция Зеленского по Северному потоку-2 ( Foreign Brief )

Что касается энергетической безопасности, то Зеленский, скорее всего, подтвердит свою оппозицию по газопроводу Северный поток-2, который будет транспортировать российский газ через Балтийское море в Германию. Киев говорит, что трубопровод представляет собой стратегическую угрозу, потому что он полностью обходит Украину и позволит Москве по политическим причинам перенаправить поставки газа в Западную Европу.

Разногласия Зеленского и Байдена по Северному потоку-2 ( National Review )

Хотя Байден пообещал защитить Украину от продолжающейся кампании Москвы по ослаблению страны, он оказался в противоречии с Зеленским в начале своего собственного президентства. После того как этой весной команда Байдена отказалась ввести санкции США против Северного потока-2, Зеленский публично высказался против этого шага. Он заявил, что американские чиновники не сказали ему об этом заранее, и требовал, чтобы Байден встретился с ним.

Затем чиновники администрации в Вашингтоне использовали проблемы Украины с коррупцией в качестве “политической дубинки”. Они сказали, что Байден решил не торопиться в плане организации встречи с Зеленским ввиду опасений, что он “откатился” по вопросам коррупции.

Но после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня Зеленского пригласили в Белый дом, однако эта встреча состоится почти через три месяца после встречи Байдена с Путиным.

Права человека в Украине ( Human Rights Watch )

Байдену или кому-либо еще не нужно смягчать вопрос проблемы прав человека в Украине. Укрепление прав человека — лучший способ укрепить демократию и безопасность Украины. Встреча — это идеальный шанс для обоих лидеров продемонстрировать и расставить приоритеты в своих демократических полномочиях.

Зеленский должен сосредоточиться на трех вещах во время встречи с Байденом (Euobserver)

Во-первых, президенты двух стран должны сосредоточиться на продолжающемся российском наступлении на востоке Украины. К счастью для Украины, Байден очень хорошо знаком с конфликтом, так как работал на украинском направлении в администрации экс-президента Барака Обамы.

Во-вторых, Зеленскому следует потребовать ясности в отношении отношений Украины с НАТО. Зеленский и Байден могли бы использовать это как возможность обсудить, какие еще меры необходимо принять, прежде чем Украина получит план действий по членству.

В-третьих, украинский президент должен обсудить свою антикоррупционную инициативу со своим американским коллегой.