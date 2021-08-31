Рада не получала заявлений: Разумков о возможных отставках в правительстве

Верховная Рада после каникул вернется к работе 7 сентября в режиме пленарных заседаний. Спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге заявил о возможных отставках в правительстве, но в Раду, по его словам, ни от главы правительства, ни от министров никаких заявлений пока не поступало.

— Как только зайдут, будем рассматривать. Пока предложений не было. Глава правительства ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали, но все может быть, — сказал председатель Верховной Ради.

В то же время Разумков не отрицает, что есть несколько министерств, деятельность которых вызывает сегодня дискуссии не только в стенах Верховной Рады, но и в обществе.

Министра Кабмина может уволить с должности только Верховная Рада путем голосования за отставку по поданному им заявлению, либо по представлению премьер-министра Украины.

Если речь идет об отставке министра иностранных дел и министра обороны, такое представление вносится с согласия президента Украины.