Корниенко анонсировал возможные изменения в составе Кабмина уже этой осенью

Состав Кабинета министров Украины ближайшей осенью может претерпеть изменения.

Об этом рассказал замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в комментарии журналистам.

— Будем смотреть, как сложится ситуация. Где-то, возможно, министры сами будут просить об отставке. Где-то, возможно, будут представления какие со стороны президента или депутатов, — заявил политик.

По его словам, Верховная Рада готова оперативно реагировать на любые кадровые вопросы, которые могут возникнуть.

Нардеп также добавил, что для голосования по увольнению или назначению министров не требует внесения в повестку дня парламента.

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Напомним, в июле Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который занимал этот пост с 2014 года.

На его место по представлению президента Украины был назначен председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Кроме того, своей должности также лишился заместитель Авакова – Антон Геращенко, работавший в МВД с 2019 года.