Рада не отримувала заяв: Разумков про можливі відставки в уряді

Верховна Рада після канікул повернеться до роботи 7 вересня у режимі пленарних засідань. Спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу заявив про можливі відставки в уряді, але в Раду, за його словами, ні від глави уряду, ні від міністрів жодних заяв поки що не надходило.

– Як тільки зайдуть, будемо розглядати. Поки що пропозицій не було. Глава уряду нічого не подавав, власних заяв міністри не писали, але все може бути, – сказав голова Верховної Ради.

Водночас Разумков не заперечив, що є кілька міністерств, діяльність яких викликає сьогодні дискусії не лише в стінах Верховної Ради, а й у суспільстві.

Міністра Кабміну може звільнити з посади лише Верховна Рада шляхом голосування за відставку за поданою ним заявою, або за поданням прем’єр-міністра України.

Якщо йдеться про відставку міністра закордонних справ та міністра оборони, таке подання вноситься за згодою президента України.