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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Мы потеряли 15 тыс. лучших людей: Зеленский о войне на Донбассе

Володимир Зеленський

За время войны на Донбассе Украина потеряла 15 тыс. своих лучших людей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом.

Также глава государства выразил соболезнования своему американскому коллеге из-за гибели военных США в Афганистане.

— Мы эту боль точно понимаем, потому что уже восьмой год подряд продолжается война на востоке нашей страны. В ней мы потеряли 15 тыс. наших лучших людей, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины попросил Джо Байдена помочь с освобождением незаконно заключенных Россией украинцев.

— Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму, в России. Их около 450 человек, — добавил Владимир Зеленский.

1 сентября в Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена. Перед переговорами лидеры сделали короткие заявления для прессы, а затем начались переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.

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