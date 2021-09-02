За час війни на Донбасі Україна втратила 15 тис. своїх кращих людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Також глава держави висловив співчуття своєму американському колезі через загибель військових США в Афганістані.

– Ми цей біль точно розуміємо, тому що вже восьмий рік поспіль триває війна на сході нашої країни. У ній ми втратили 15 тис. наших кращих людей, – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, президент України попросив Джо Байдена допомогти з визволенням незаконно ув’язненних Росією українців.

– Ми вранці передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму, в Росії. Їх близько 450 людей, – додав Володимир Зеленський.

1 вересня у Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена. Перед переговорами лідери зробили короткі заяви для преси, а потім розпочалися переговори у розширеному форматі та віч-на-віч.