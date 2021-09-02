Зеленский передал Байдену список из 450 удерживаемых РФ украинцев

Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме попросил Джо Байдена поспособствовать в освобождении украинских политзаключенных, которые содержатся на оккупированном Донбассе, в Крыму и на территории России.

Президент передал американскому коллеге список из 450 пленных украинцев:

– Мы сегодня с утра передали вашей команде список пленных, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России. Их около 450 человек. Какую роль и какую помощь может оказать США в этом вопросе?

Перед этим глава государства напомнил, что за время войны в Донбассе Украина потеряла 15 тыс. своих лучших людей.

Он также выразил сочувствия Байдену в связи с гибелью военных США в Афганистане.