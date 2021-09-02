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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський передав Байдену список із 450 утримуваних РФ українців

Зеленський Байден

Володимир Зеленський під час переговорів у Білому домі попросив Джо Байдена сприяння у звільненні українських політв’язнів, яких утримують на окупованому Донбасі, в Криму і на території Росії.

Президент передав американському колезі список із 450 полонених українців:

– Ми сьогодні з ранку передали вашій команді список полонених, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії. Їх близько 450 осіб. Яку роль і яку допомогу може надати США в цьому питанні?

Перед цим глава держави нагадав, що за час війни на Донбасі Україна втратила 15 тис. своїх кращих людей.

Він також висловив співчуття Байдену через загибель військових США в Афганістані.

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