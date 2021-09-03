Зеленский не обсуждал с Байденом замену или отказ от Минска – Ермак

На встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена 1 сентября замена или отказ от Минского формата переговоров по Донбассу не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире Право на владу.

– Это касается Северного потока-2, потому что позиция Украины – рассматривать его не как коммерческий вопрос, а как вопрос нацбезопасности, – уточнил он.

По его словам, эти вопросы Зеленский и Байден обсуждали и тет-а-тет, и в расширенном формате.

Говоря о возможном участии США в переговорах по Донбассу, Ермак сказал, что переговоры могут состояться, когда на это есть согласие всех сторон.

– Могу вам сказать, что США готовы. Они подтвердили это – принимать участие и сделать все возможное, чтобы помочь Украине остановить войну и обеспечить систему стойкой безопасности для нашей страны, – подытожил Ермак.