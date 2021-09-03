Зеленський не обговорював з Байденом заміну або відмову від Мінська – Єрмак

На зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена 1 вересня заміна або відмова від Мінського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі Право на владу.

– Це стосується Північного потоку-2, тому що позиція України – розглядати його не як комерційне питання, а як питання нацбезпеки, – уточнив він.

За його словами, ці питання Зеленський і Байден обговорювали і тет-а-тет, і в розширеному форматі.

Говорячи про можливу участь США в переговорах щодо Донбасу, Єрмак сказав, що переговори можуть відбутися, коли на це є згода всіх сторін.

– Можу вам сказати, що США готові. Вони підтвердили це – брати участь і зробити все можливе, щоб допомогти Україні зупинити війну і забезпечити систему стійкою безпеки для нашої країни, – підсумував Єрмак.