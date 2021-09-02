Украина и США призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе

Выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и приложить усилия по урегулированию конфликта для завершения войны. С таким призывом Украина и США обратились к России в совместном заявлении относительно стратегического партнерства.

– Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны, — говорится в документе.

Отмечается, что российская агрессия против Украины забрала уже более 14 тыс. жизней, дестабилизировала Европу и Черноморский регион.

При этом США никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая нормандский формат, направленных на урегулирование конфликта, развязанного РФ на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права.

Речь идет также о Крымской платформе – Штаты поддерживают усилия Украины относительно привлечения международного внимания к последствиям российской оккупации Крыма.