Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме предложил Джо Байдену приобщиться к мирному урегулированию войны на Донбассе.

– Мы говорили о Донбассе. Я предложил форматы имплементации представителей США на уровне президента к мирному урегулирования войны на Донбассе. Соединенные Штаты обдумают мое предложение, потому что до встречи я не озвучивал деталей, – пояснил Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с Джо Байденом 1 сентября.

На уточняющий вопрос журналистов, будет это нормандский или какой-то другой формат, глава государства, улыбнувшись, ответил: Какой-то формат.

По словам президента, украинская сторона озвучила ряд предложений и относительно безопасности в Черноморском регионе.

В чем именно они заключаются, глава государства не уточнил, поскольку вопрос связан с обороной, лишь добавил, что США даст ответ после обработки деталей озвученных Украиной тезисов.

– Много раз на встрече звучало слово Крым. США, в частности, считают Крымскую платформу мощной инициативой и хотят ее поддерживать, – отметил Владимир Зеленский.

Президенты Украины и США после двухчасовых переговоров в Овальном кабинете Белого дома 1 сентября обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США.

2 сентября глава государства встретится с СЕО компании Apple Тимом Куком и представителями венчурных фондов Кремниевой долины, а также выступит в Стэнфордском университете и ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.