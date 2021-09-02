1 сентября в Вашингтоне проходит встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США принимает украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома.
Перед переговорами в расширенном формате и тет-а-тет лидеры выступили с короткими заявлениями для прессы.
Первые заявления Владимира Зеленского и Джо Байдена — в материале Фактов ICTV.
Главные тезисы:
- Байден сказал, что в США и Украине общие ценности, подчеркнув, что Соединенные Штаты остаются сторонниками ее суверенитета и территориальной целостности.
- Президент США также выразил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО.
- США выделят Украине $60 млн именно из-за агрессии России.
- Зеленский, в свою очередь, напомнил, что Украина потеряла в Донбассе 15 тыс. лучших людей.
- Глава государства передал Байдену список из 450 пленных украинцев и попросил содействия в их освобождении.
- Президент Украины поблагодарил американского за передачу более 2 млн доз вакцины от коронавируса.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации прибыл в США 31 августа с двухдневным рабочим визитом.
В тот же день в Вашингтоне глава государства встретился с американскими партнерами в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.
А сегодня, 1 сентября, перед переговорами с Байденом Зеленский встретился с представителями крупного американского бизнеса: руководителями Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и других компаний.
Завершится визит Зеленского в США встречей с представителями Конгрессового украинского кокуса, а также участием президента и первой леди в открытии Украинского дома.