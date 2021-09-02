Через несколько часов у президента Украины Владимира Зеленского начнутся встречи в Калифорнии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

– Завтра утром (сейчас в Калифорнии час ночи, – Ред.) у президента Украины состоится встреча с СЕО компании Apple Тимом Куком. После – выступление в Стэнфордском университете, – обнародовал график на ближайшее время пресс-секретарь главы государства.

Владимир Зеленский будет общаться с ведущими инвесторами и представителями венчурных фондов Кремниевой долины.

Отдельно у президента состоится встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины.

После этого глава государства ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.

В честь приезда Владимира Зеленского здание мэрии города Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. Такой жест стал инициативой властей штата.

Визит президента Украины в Калифорнию является первым за всю историю независимости.

1 сентября у президента Украины была двухчасовая встреча с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

По итогам переговоров стороны обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США.

Зеленский стал вторым европейским лидером после канцлера Германии Ангелы Меркель, который посетил Белый дом после инаугурации Байдена, на чем акцентировали внимание большинство американских СМИ.

Джерело: Сергей Никифоров