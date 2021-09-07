В правительстве планируют заменить трех-четырех министров — Арахамия

В Кабинете министров могут заменить трех-четырех министров. Активные переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем анонсировать их заранее, так как это может навредить определенному министерству. Поскольку после того, как журналисты пишут о том, что какой-то министр уходит, он не может выполнять свои обязанности фактически, — объяснил он журналистам.

Давид Арахамия не назвал фамилии министров, которых могут заменить. Но он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Хотя Арахамия добавил, что через полгода-год министра спросят о выполнении обещаний, которые тот дал публично. И это может стать основанием для кадровых решений.

Глава фракции Слуга народа заявил, что информации о том, что генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны Украины, тоже пока нет.

В конце августа заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко уже анонсировал, что состав Кабинета министров Украины ближайшей осенью может претерпеть изменения.

По его словам, Верховная Рада готова оперативно реагировать на любые кадровые вопросы, которые могут возникнуть.