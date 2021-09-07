В уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів – Арахамія

У Кабінеті міністрів можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. Активні переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Планується три-чотири кадрових заміни. Але ми не анонсуватимемо наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству. Оскільки після того, як журналісти пишуть про те, що певний міністр йде, він не може виконувати свої обов’язки фактично, – пояснив він журналістам.

Давид Арахамія не назвав прізвища міністрів, яких можуть замінити. Але він спростував інформацію про можливе звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Хоча Арахамія додав, що через півроку-рік міністра запитають про виконання обіцянок, які той дав публічно. І це може стати підставою для кадрових рішень.

Голова фракції Слуга народу заявив, що інформації про те, що генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв може очолити Міністерство оборони України, теж поки немає.

Наприкінці серпня заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко вже анонсував, що склад Кабінету міністрів України найближчої осені може зазнати змін.

За його словами, Верховна Рада готова оперативно реагувати на будь-які кадрові питання, які можуть виникнути.