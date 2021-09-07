В мероприятии нового формата от Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука — YES Brainstorming — 10 сентября примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Руководить работой панели во второй день форума будет ведущий программы HARDtalk на BBC World Стивен Сакур.

Главная тема мероприятия: После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию. Форум предполагает интерактивное общение лидеров настоящего и будущего Украины с несколькими известными мыслителями мира.

Гибридный формат предусматривает выступления докладчиков как офлайн, так и онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция.

Первый день YES Brainstorming будет сосредоточен на глобальных вызовах настоящего и будущего, включая такие сферы, как мир, безопасность, функционирование международных союзов, эволюция международной политики мировых держав, изменения климата, а также искусственный интеллект и компании — технологические гиганты. Сессии YES nightcaps будут посвящены обсуждению декарбонизации, энергетической безопасности, изменениям климата и кризису в Беларуси.

Среди спикеров первого дня:

Майк Бернес-Ли, директор Small World Consulting;

Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер-министр Швеции (1991-1994);

Джон Болтон, автор книги Комната, в которой это происходило, советник по национальной безопасности (2018-2019), посол США в ООН (2005-2006);

Рутгер Брегман, историк, писатель, De Correspondent;

Маша Гессен, журналистка, штатный автор The New Yorker, писатель-резидент Bard College;

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, СNN;

Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета иностранных дел;

Кэти О’Нил, основательница ORCAA;

Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет;

Рана Форухар, ассоциированный редактор Financial Times, глобальный экономический аналитик CNN, автор книг;

Линда Юэ, адъюнкт-профессор экономики LSE, научный сотрудник экономики Оксфордского университета, и многие другие.

Сессии YES Brainstorming будут проходить в комплексе Мистецький арсенал.

YES Brainstorming состоится в Киеве с 9 по 11 сентября на территории Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал.

Но новый формат мероприятия, организованного Ялтинской европейской стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, предполагает также дискуссии в формате онлайн.