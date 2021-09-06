В Киеве с 9 по 11 сентября Ялтинская европейская стратегия (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука проведут мероприятие нового формата — YES Brainstorming. Главная тема: После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию.

Новый формат дискуссии станет эксклюзивным интерактивным общением между лидерами настоящего и будущего Украины с несколькими известными мыслителями мира.

Гибридный формат предполагает как непосредственное участие спикеров в мероприятии, так и подключение к дискуссии онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция события.

В дискуссии примут участие интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, эксперты и представители СМИ, общественного сектора. Эксклюзивный формат предусматривает больше интерактивное общение — участники будут задавать вопросы и вести диалог, что сделает разговор более насыщенным и менее официальным, одновременно открытым, содержательным и увлекательным.

Основные акценты в повестке дня будут сосредоточены на глобальных рисках: климатических изменениях, пандемии и потенциальных последствиях технических сбоев — вызовах для международного порядка, а также на том, как преодолеть угрозы и использовать доступные человечеству возможности. Еще одной темой дискуссии станут вызовы и шансы для Украины и их корреляция с глобальными процессами.

В этом году с учетом эпидемиологической ситуации на большинстве панельных дискуссий присутствовать в зале будут только 50-70 участников.

Традиционная же ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

— Украина имеет стратегическое значение для будущего Европы, даже если в последние недели, месяцы и годы в заголовки международных новостей попадали другие темы. Демократическая, открытая Украина, которая руководствуется верховенством права, с незыблемой территориальной целостностью, которая идет по европейскому пути развития, выбранному самими украинцами, станет достоянием для Европы и направит мощный сигнал. Мы считаем важным собрать вместе для откровенной дискуссии умных друзей Украины и великих украинцев, которые строят новую страну. Надеюсь, это приведет к возникновению идей, которые будут полезны для Украины, для тех, кто сотрудничает с Украиной и занимается украинским вопросом, а также для тех, кто строит сильную Европу и Запад с перспективой для Украины, — рассказал Александр Квасневский, председатель наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии, президент Польши (1995-2005).

Место проведения: Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецький арсенал.

Ялтинская европейская стратегия (YES) — ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в стране, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.

Уже более 15 лет YES выступает инициатором диалога между лидерами из Украины, ЕС, США, Российской Федерации и других частей мира. В Украине она предоставляет площадку для выступлений власти и оппозиции, объединяет вместе лидеров от политики, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.

Фонд Виктора Пинчука — независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком с целью предоставления возможности новым поколением изменить страну и мир.