У заході нового формату від Ялтинської європейської стратегії та Фонду Віктора Пінчука – YES Brainstorming – 10 вересня візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Керуватиме роботою панелі на другий день форуму ведучий програми HARDtalk на BBC World Стівен Сакур.

Головна тема заходу: Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання. Форум передбачає інтерактивне спілкування лідерів сьогодення та майбутнього України з кількома найвідомішими мислителями світу.

Гібридний формат передбачає виступи доповідачів як офлайн, так і онлайн. Для широкої аудиторії буде доступна пряма трансляція.

Перший день YES Brainstorming буде зосереджено на глобальних викликах сьогодення і майбутнього, охоплюючи такі сфери, як мир, безпека, функціонування міжнародних союзів, еволюція міжнародної політики світових держав, зміни клімату, а також штучний інтелект та компанії – технологічні гіганти. Сесії YES nightcaps будуть присвячені обговоренню декарбонізації, енергетичної безпеки, змін клімату та кризи в Білорусі.

Серед спікерів першого дня:

Майк Бернес-Лі, директор Small World Consulting;

Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем’єр-міністр Швеції (1991-1994);

Джон Болтон, автор книги Кімната, у якій це відбувалося, радник з національної безпеки (2018-2019), посол США в ООН (2005-2006);

Рутгер Брегман, історик, письменник, De Correspondent;

Маша Гессен, журналістка, штатний автор The New Yorker, письменник-резидент Bard College;

Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, СNN;

Чарльз Купчан, професор Джорджтаунського університету, старший науковий співробітник Ради закордонних справ;

Кеті О’Ніл, засновниця ORCAA;

Ніл Фергюсон, старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет;

Рана Форухар, асоційований редактор Financial Times, глобальний економічний аналітик CNN, автор книг;

Лінда Юе, ад’юнкт-професор економіки LSE, науковий співробітник економіки Оксфордського університету, та багато інших.

Сесії YES Brainstorming проходитимуть у Мистецькому арсеналі.

YES Brainstorming відбудеться у Києві з 9 до 11 вересня на території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал.

Проте новий формат заходу, організованого Ялтинською європейською стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, передбачає також дискусії у форматі онлайн.