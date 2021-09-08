Послы ЕС одобрили продление санкций против причастных к оккупации Крыма

Послы Евросоюза одобрили продление санкций на шесть месяцев против причастных к оккупации Крыма России. Санкции введут против 177 людей и 48 организаций.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Юзвяк.

По его словам, будут продлены запреты на выдачу виз и замораживание активов в ЕС.

— Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживания активов 177 людям и 48 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось семь лет, с 2014 года добавлено больше имен, — сообщил он.

Напомним, в июле Украина присоединилась к ряду стран в решении продолжить санкции против России, которые были введены Евросоюзом из-за оккупации Крыма.

Согласно совместному заявлению, указанные государства присоединяются к решению Совета ЕС о продлении санкций.

Напомним, в конце марта Европейская комиссия планировала подготовить пакет новых санкций против РФ, если Москва продолжит нарушать международное право.