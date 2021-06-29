Европейская комиссия во главе с председателем дипломатии Жозепом Боррелем планирует в ближайшее время подготовить новые санкции против Российской Федерации. Соответствующее предложение об усилении ограничений подал Европейский Совет.

Дополнительные ограничительные меры готовят на случай, если Россия и в дальнейшем будет нарушать международное право.

Жозеп Боррель рассказал, что он также будет заниматься разработкой вариантов сотрудничества с Россией. Также глава дипломатии подчеркнул важность поддержки российского гражданского общества.

— В конце концов, Россия — наш крупнейший сосед. Это не исчезнет, ​​и вряд ли в ближайшее время состоятся политические изменения, которые заставят ее существенно изменить свою поведенческую модель. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь определенной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации.

Боррель очертил основное направление работы с Россией по заключению Европейского Совета — “придерживаться четкой границы, сохраняя необходимость поддерживать открытые каналы связи”.

25 июня ЕС продлил экономические санкции против России, связанные с аннексией Крыма. Ограничения пока будут действовать до июня 2022 года, пока их не продлят снова.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз будет искать новые форматы диалога с РФ.

Источник: Европейская служба внешнеполитической деятельности