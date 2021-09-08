Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти причетних до окупації Криму

Посли Євросоюзу схвалили продовження санкцій на шість місяців проти причетних до окупації Криму Росії. Санкції введуть проти 177 людей і 44 організацій.

Про це в Twitter повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

За його словами, будуть продовжені заборони на видачу віз і заморожування активів в ЄС.

– Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 людям і 48 організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося сім років, з 2014 року додано більше імен, – повідомив він.

Нагадаємо, в липні Україна приєдналася до низки країн у вирішенні продовжити санкції проти Росії, які були введені Євросоюзом через окупацію Криму.

Згідно зі спільною заявою, зазначені держави приєднуються до рішення Ради ЄС про продовження санкцій.

Нагадаємо, наприкінці березня Європейська комісія планувала підготувати пакет нових санкцій проти РФ, якщо Москва продовжить порушувати міжнародне право.