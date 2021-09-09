В Верховной Раде произошла драка между народным депутатами Гео Лерос (внефракционный) и Николаем Тищенко (фракция Слуга народа).

Потасовка между народными избранниками началась, когда Гео Лерос выступал за трибуной. Тогда к нему подошел Николай Тищенко и, чтобы прервать выступление коллеги, отвел в сторону микрофон, а затем начал выводить из-за трибуны и самого Лероса.

Помочь разрешить ситуацию и успокоить народных депутатов пытались остальные их коллеги, которые собрались возле трибуны. Но Тищенко и Лерос не реагировали ни на них, ни на замечания председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

После этого спикер парламента объявил перерыв на 15 мин.

Это уже не первая драка в Верховной Раде. Так, в июне в парламенте подрались народный депутат от Слуги народа и представители партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Тогда представителей фракции ОПЗЖ оскорбили некоторые слова народного депутата от Слуги народа Никиты Потураева, сказанные об их политической силе.