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Політика
Вересень, 09 в 11:37
Вікторія Гірко
|
У Раді сталася штовханина між нардепами Тищенком і Леросом
У Верховній Раді сталася бійка між народним депутатами Гео Леросом і Миколою Тищенком.
Доповнюється…
Теги:
Верховна Рада IX скликання
,
Гео Лерос
,
Микола Тищенко
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