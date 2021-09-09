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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

У Раді сталася штовханина між нардепами Тищенком і Леросом

У Раді сталася штовханина між нардепами Тищенком і Леросом

У Верховній Раді сталася бійка між народним депутатами Гео Леросом і Миколою Тищенком.

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