В Верховной Раде произошла драка между народным депутатами от Слуги народа и представителями партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Конфликт произошел во время рассмотрения законопроекта о реформировании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, представителей фракции Оппозиционная платформа — За жизнь оскорбили некоторые слова народного депутата от Слуги народа Никиты Потураева, сказанные об их политической силе.

В частности, Никита Потураев, выступая с трибуны в парламенте, сказал:

— Нас спрашивали, когда закончится эпоха бедности. Это будет, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию (ОПЗЖ, — Ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы — демократическая страна и должны идти медленно, и уничтожать вас политически вместе со всеми другими фракциями этого парламента. Вот когда закончится эпоха бедности и эпоха лжи.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе на 15 мин. и призвал всех народных депутатов думать, кто и что говорит с трибуны.

После перерыва Никита Потураев извинился за свои слова и отметил, что ни один человек, присутствующий в зале Верховной Рады, не заслуживает репрессий.

Со своей стороны фракция Оппозиционная платформа — За жизнь требует немедленно созвать регламентный комитет, чтобы дать оценку высказываниям главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

Фото: Алексей Гончаренко