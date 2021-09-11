10 та 11 вересня 2021 року в Києві проходить форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука. Усі дискусії транслюються онлайн.

Пряма трансляція YES Brainstorming Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання доступна на офіційному YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука англійською та українською мовами.

Новий формат дискусії – це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з декількома найвідомішими мислителями світу.

Детальніше про теми та спікерів першого та другого днів YES Brainstorming можна ознайомитись на сайті YES.

Подія проходитиме у Мистецькому Арсеналі до суботи, 11 вересня 2021 року.

Цього року з огляду на епідемічну ситуацію на більшості з панельних дискусій присутніми в залі будуть лише 50-70 учасників. Традиційна щорічна зустріч YES переноситься на 2022 рік.