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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Кулеба призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в Евросоюзе

Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина не является членом Европейского Союза потому, что ЕС политически не готов к этому.

Об этом Кулеба сказал на форуме YES Brainstorming 2021, который проходит в Киеве 11 сентября. Министр призвал другие страны не держать Украину на крючке реформ.

— Политическое решение ЕС принять страну членом базируется не только на реформах. Прекратите держать эту страну на крючке реформ, — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что реформы важны и он сам делает все возможное для того, чтобы помочь Украине совершенствоваться. Однако он устал видеть, как другие страны наставляют Украину для проведения реформ.

— Я хочу задать один вопрос — все ли страны приняли в ЕС только после того, как они выполнили свои реформы и соответствовали всем Копенгагенским критериям? — сказал министр.

Кулеба призвал Евросоюз к честному разговору относительно перспектив Украины попасть в ЕС. По его словам, нашему государству нужен честный ответ, видят ли страны Европейского союза Украину как члена ЕС.

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Фото: УНИАН

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