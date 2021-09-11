Кулеба закликав ЄС до чесної розмови щодо перспектив членства України в Євросоюзі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна не є членом Європейського Союзу тому, що ЄС політично не готовий до цього.

Про це Кулеба сказав на форумі YES Brainstorming 2021, який проходить у Києві 11 вересня. Міністр закликав інші країни не тримати Україну на гачку реформ.

– Політичне рішення ЄС прийняти країну членом базується не лише на реформах. Припиніть тримати цю країну на гачку реформ, – заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що реформи важливі та він сам робить все можливе для того, щоб допомогти Україні вдосконалюватися. Однак він втомився бачити, як інші країни наставляють Україну для проведення реформ.

– Я хочу поставити одне питання – чи всі країни прийняли до ЄС тільки після того, як вони виконали свої реформи та відповідали всім Копенгагенським критеріям? – сказав міністр.

Кулеба закликав Євросоюз до чесної розмови щодо перспектив України потрапити до ЄС. За його словами, нашій державі потрібна чесна відповідь, чи бачать країни Європейського союзу Україну як члена ЄС.