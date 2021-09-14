Нардепа Гео Лероса подозревают в инсценировке поджога собственного авто

Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, мог ли внефракционный нардеп Гео Лерос быть причастным к поджогу своего авто.

Правоохранители сообщили, что 13 сентября в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео с названием Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса.

На кадрах зафиксировано лицо, внешне похоже на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для имитации нападения на себя лично, чтобы создать иллюзию угроз якобы за политическую деятельность, и дискредитировать органы государственной власти.

Также на видео мужчина обсуждает с собеседником план использования этой ситуации как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.

Такие действия могут квалифицировать по ч. 1 ст. 14 УК Украины (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Госбюро расследований уже сообщило об этой ситуации в Офис генерального прокурора, чтобы дать ей правовую оценку.

28 августа 2020 года стало известно, что народному депутату Гео Леросу подожгли автомобиль. Тогда он сообщил, что поджигателя можно будет увидеть на видео с камер наблюдения по периметру.

Поджог народный депутат связывал со своей политической деятельностью.