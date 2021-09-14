Нардепа Гео Лероса підозрюють в інсценуванні підпалу власного авто

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, чи міг позафракційний нардеп Гео Лерос бути причетним до підпалу свого авто.

Правоохоронці повідомили, що 13 вересня в одному із Telegram-каналів було опубліковане відео з назвою Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса.

На кадрах зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для імітації нападу на себе особисто, щоб створити ілюзію погроз нібито за політичну діяльність та дискредитувати органи державної влади.

Також на відео чоловік обговорює зі співрозмовником план використання цієї ситуації як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

Такі дії можуть кваліфікувати за ч. 1 ст. 14 КК України (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Держбюро розслідувань вже повідомило про цю ситуацію Офіс генерального прокурора, щоб надати їй правову оцінку.

28 серпня 2020 року стало відомо, що народному депутату Гео Леросу підпалили автомобіль. Тоді він повідомив, що палія можна буде побачити на відео з камер спостереження по периметру.

Підпал народний депутат пов’язував зі своєю політичною діяльністю.