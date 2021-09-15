ГАСИ прекратила существование – создан новый орган

Кабмин на заседании 15 сентября принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и начале работы нового органа — Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, ГАСИ сегодня прекратила свое существование, а ГИАГ начнет работу уже завтра, 16 сентября.

Чернышев сказал, что на ГАСИ было очень было много жалоб, в частности на коррупцию, поэтому в новом органе не будет ее работников.

— В структуре ГИАГ, то есть нового органа, не будет ни одного работника с бывшей ГАСИ. Это ответственное направление, все должно быть абсолютно транспарентно и предсказуемо, — отметил министр.

Он также объяснил, чем ГИАГ отличается от ГАСИ:

— Это не замена, это полноценный новый орган с другой структурой, полномочиями, а главное — с новыми принципами работы. Проведен конкурсный отбор на должности при участии НАБУ, по результатам которого отобрано 200 специалистов.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України