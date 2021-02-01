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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Подделал диплом о высшем образовании: экс-главе ГАСК сообщили о подозрении

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск экс-руководителя ГАСК. Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции приобрел фальсифицированный диплом о получении высшего образования.

ДАБІ

После этого подозреваемый использовал поддельный документ, чтобы получить назначение на должность. Прокуратура неоднократно вызывала его для проведения следственных действий, однако он не появился.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины. Правонарушение разоблачили прокуроры и сотрудники Государственного бюро расследований.

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Разоблачение чиновников ГАСК

В октябре Служба безопасности Украины разоблачила чиновников ГАСК, которые незаконно выдавали разрешения на строительство. К коррупционной схеме были причастны бывшие и действующие чиновники и представители других организаций.

Источник: Киевская городская прокуратура

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