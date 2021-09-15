ДАБІ припинила існування – створено новий орган

Кабмін на засіданні 15 вересня ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та початок роботи нового органу – Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, ДАБІ сьогодні припинила своє існування, а ДІАМ почне роботу вже завтра, 16 вересня.

Чернишов сказав, що на ДАБІ було дуже було багато скарг, зокрема на корупцію, тому в новому органі не буде її працівників.

– У структурі ДІАМу, тобто нового органу, не буде жодного працівника з колишньої ДАБІ. Це відповідальний напрям, все має бути абсолютно транспарентно та передбачувано, – наголосив міністр.

Він також пояснив, чим ДІАМ відрізняється від ДАБІ:

– Це не заміна, це повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – з новими принципами роботи. Проведено конкурсний відбір на посади за участі НАБУ, за результатами якого відібрано 200 спеціалістів.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України