Разумков рассказал, когда могут произойти кадровые ротации в Кабмине

Кадровые ротации в Кабинете министров могут произойти уже в ближайшее время, в конце сентября — начале октября.

Такое предположение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине произойдут. Думаю, это будет конец сентября — начало октября, — сказал он.

Председатель Верховной Рады добавил, что, по его мнению, в правительстве заменят трех или четырех министров, но кто именно это будет, он не сказал.

Также Дмитрий Разумков прокомментировал вопрос, возможна ли отставка главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. По его словам, это произойдет только при условии, что он сам подаст соответствующее заявление. Поскольку срок полномочий главы Нацбанка — семь лет.

В то же время накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас никакие кадровые изменения в правительстве не планируются. На сегодня у него нет претензий к министрам.

Со своей стороны председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров могут заменить трех-четырех министров. Активные переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.