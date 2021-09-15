Разумков розповів, коли можуть відбутися кадрові ротації в Кабміні

Кадрові ротації в Кабінеті міністрів можуть відбутися вже найближчим часом, наприкінці вересня – на початку жовтня.

Таке припущення висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації у Кабміні відбудуться. Думаю, це буде кінець вересня – початок жовтня, – сказав він.

Голова Верховної Ради додав, що, на його думку, в уряді замінять трьох або чотирьох міністрів, але хто саме це буде, він не сказав.

Також Дмитро Разумков прокоментував питання, чи можлива відставка очільника Національного банку України Кирила Шевченка. За його словами, це станеться тільки за умови, що він сам подасть відповідну заяву. Оскільки термін повноважень очільника Нацбанку – сім років.

Водночас напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз жодні кадрові зміни в уряді не плануються. Наразі у нього немає претензій до міністрів.

Зі свого боку голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у Кабінеті міністрів можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. Активні переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.