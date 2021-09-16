РФ может убрать из своих КПП не только ОБСЕ, но и украинских пограничников

После того, как Россия решила запретить размещение наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пропуска после 30 сентября, пребывание там украинских пограничников теперь также под большим вопросом.

В Госпогранслужбе Украины пока не получали от РФ каких-то официальных сообщений и ждут, как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

— Пока мы не получали каких-то подтверждений или документов относительно пограничников, — сказали в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники надеются, что Россия не будет связывать окончание миссии ОБСЕ с последующим их пребыванием на КПП.

2 сентября представители России объявили на заседании Постоянного совета ОБСЕ, что против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

В МИД Украины такое решение страны-агрессора рассматривают как свидетельство планов РФ продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации на Донбассе.