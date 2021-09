РФ отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

В миссии ОБСЕ заявили, что Россия против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

– Нынешнее возражение РФ против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом, – говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ в Twitter.

Такое решение Владимира Путина представители России огласили 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

????????’s current objection to the OSCE Border Observer Mission’s mandate renewal looks to be just the latest in a long line of broken promises & Russia’s most recent demonstration that maintaining positive relations with its neighbors is simply not a priority https://t.co/mInMayiAhq pic.twitter.com/u8HNHaECMW

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) September 2, 2021