РФ отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

В миссии ОБСЕ заявили, что Россия против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

– Нынешнее возражение РФ против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом, – говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ в Twitter.

Такое решение Владимира Путина представители России огласили 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

????????’s current objection to the OSCE Border Observer Mission’s mandate renewal looks to be just the latest in a long line of broken promises & Russia’s most recent demonstration that maintaining positive relations with its neighbors is simply not a priority https://t.co/mInMayiAhq pic.twitter.com/u8HNHaECMW — U.S. Mission to OSCE (@usosce) September 2, 2021

В МИД Украины решительно осудили деструктивную позицию России, и считают такое решение страны-агрессора саботажем Минских договоренностей, предусматривающих мониторинг со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

— Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, — говорится в заявлении министерства.

Поэтому Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности.

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Фото: OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine