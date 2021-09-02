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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

РФ отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной

ОБСЄ

В миссии ОБСЕ заявили, что Россия против продления мандата их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной после 30 сентября.

– Нынешнее возражение РФ против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом, – говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ в Twitter.

Такое решение Владимира Путина представители России огласили 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

 

В МИД Украины решительно осудили деструктивную позицию России, и считают такое решение страны-агрессора саботажем Минских договоренностей, предусматривающих мониторинг со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

— Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, — говорится в заявлении министерства.

Поэтому Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности.

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Фото: OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine

Источник: МИД

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