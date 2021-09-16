РФ може прибрати зі своїх КПП не тільки ОБСЄ, а й українських прикордонників

Після того, як Росія вирішила заборонити розміщення спостерігачів ОБСЄ на своїх пунктах пропуску після 30 вересня, перебування там українських прикордонників тепер також під великим питанням.

У Держприкордслужбі України поки не отримували від РФ якихось офіційних повідомлень і чекають, як надалі розвиватиметься ситуація.

– Поки що ми не отримували якихось підтверджень або документів щодо прикордонників, – сказали у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники сподіваються, що Росія не буде пов’язувати закінчення місії ОБСЄ з подальшим їх перебуванням на КПП.

2 вересня представники Росії оголосили на засіданні Постійної ради ОБСЄ, що проти продовження мандата їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

У МЗС України таке рішення країни-агресора розглядають як свідчення планів РФ продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію на Донбасі.