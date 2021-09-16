В Офисе генпрокурора опровергли версию об убийстве Черновола кастетом

В материалах для экспертизы нет информации о повреждениях, которые бы имели признаки ударного действия тупого предмета, в том числе и кастета. Так в Офисе генпрокурора ответили на заявление экс-заместителя генпрокурора (2003-2005) Николая Голомши, который сказал накануне, что лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол погиб не в результате ДТП, а его убили кастетом.

В ответ на запрос уточнили, что расследование дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Черновол, продолжается, версия об умышленном убийстве народного депутата также проверяется.

В ОГ рассказали, что проведено много экспертиз. Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года, повреждения, обнаруженные на теле Вячеслава Черновола, в том числе и после эксгумации, являются “сформировавшимися в результате травмирования лица, находящегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием”.

— В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имеют признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в частности кастета, которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП, — сообщили в Офисе генпрокурора.

15 сентября бывший заместитель генерального прокурора (2003-2005) Николай Голомша заявил, что лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол погиб не в результате дорожно-транспортного происшествия — его убили четырьмя ударами кастета в затылок.

По его словам, водителя политика добили тем же кастетом.

Лидер НРУ Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в ДТП под Киевом. Его автомобиль столкнулся с КамАЗом с прицепом. Не выжил и водитель.

В июне 2010-го прокуратура Киева эксгумировала тело политика для повторной судебно-медицинской экспертизы по просьбе родственников погибшего. Она установила, что Черновил погиб в результате травм, полученных в автокатастрофе.

Однако в апреле 2014 года расследование снова возобновили.