В Офісі генпрокурора спростували версію про вбивство Чорновола кастетом

У матеріалах для експертизи немає інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету, зокрема й кастету. Так в Офісі генпрокурора відповіли на заяву екс-заступника генпрокурора (2003-2005) Миколи Голомші, який сказав напередодні, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а його вбили кастетом.

У відповідь на запит уточнили, що розслідування справи за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув Чорновіл, триває, версія про умисне вбивство народного депутата також перевіряється.

В ОГ розповіли, що проведено багато експертиз. Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року, ушкодження, виявлені на тілі В’ячеслава Чорновола, зокрема й після ексгумації, є “такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу під час зіткнення автомобіля з перешкодою”.

– У матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, зокрема кастета, що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП, – повідомили в Офісі генпрокурора.

15 вересня колишній заступник генерального прокурора (2003-2005) Микола Голомша заявив, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок дорожньо-транспортної пригоди – його вбили чотирма ударами кастета в потилицю.

За його словами, водія політика добили тим же кастетом.

Лідер НРУ В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в ДТП під Києвом. Його автомобіль зіткнувся з КамАЗом із причепом. Не вижив і водій.

У червні 2010-го прокуратура Києва ексгумувала тіло політика для повторної судово-медичної експертизи на прохання родичів загиблого. Вона встановила, що Чорновіл загинув унаслідок травм, отриманих у автокатастрофі.

Проте у квітні 2014 року розслідування знову відновили.