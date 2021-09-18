Арахамия допустил возможность отставки Разумкова

— Это реально (отставка Разумкова — Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим, — заявил он.