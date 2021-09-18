Арахамия допустил возможность отставки Разумкова

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия допустил возможность отставки главы парламента Дмитрия Разумкова. Но, по его словам, этот сценарий во фракции пока не обсуждался.
Об этом Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов.
— Это реально (отставка Разумкова — Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим, — заявил он.
До этого Разумков заявил, что не собирается покидать пост спикера верховной рады и с ним этот вопрос не обсуждали.
Новость дополняется…