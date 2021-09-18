Арахамія допустив можливість відставки Разумкова

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив можливість відставки глави парламенту Дмитра Разумкова. Але, за його словами, цей сценарій у фракції поки не обговорювалося.

Про це Арахамія заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Це реально (відставка Разумкова – Ред.) як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювалося у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох досить, то ми цей процес нормально владнаємо, – заявив він.

До цього Разумков заявив, що не збирається залишати пост спікера Верховної Ради і з ним це питання не обговорювали.

– Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і змінюватися теж не буду, – сказав він раніше.

Тим часом у Кабінеті міністрів можуть замінити трьох-чотирьох міністрів. Активні переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяця тому.